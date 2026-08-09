Посол РФ напомнил об изначальном смысле мероприятий в Хиросиме и Нагасаки Посол РФ Ноздрев: памятная церемония в Нагасаки - важная часть движения за мир

Москва9 авг Вести.Мероприятия в память о погибших в результате атомной бомбардировки японского города Нагасаки с самого начала были частью общемирового движения за мир. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

Российские дипломаты приняли участие в траурных мероприятиях в Нагасаки.

История изначально советского, а затем уже и российского присутствия на мероприятиях, которые мы посещаем, - в частности, состоявшейся сегодня церемонии мира непосредственно в городе Нагасаки - насчитывает многие десятилетия. И всегда эта церемония рассматривалась прежде всего с точки зрения важности ее изначального смысла, а именно - донесения желания населения этого города, который буквально за считаные минуты в 45-м году был стерт с лица Земли, добиться мира во всем мире. То есть это была важная часть общемирового движения за мир, очень прогрессивного движения сказал Ноздрев

По словам посла, российские дипломаты стараются максимально поддерживать стремление жителей и властей Нагасаки не политизировать траурную церемонию, сохраняя ее главный смысл.