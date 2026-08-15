Император Японии раскаялся за ужасы Второй мировой войны Император Японии Нарухито выразил раскаяние в годовщину выхода из войны

Москва15 авг Вести.Японский император Нарухито заявил о раскаянии, выступая на церемонии в 81-ю годовщину объявления императором Японии Хирохито о завершении войны в 1945 году.

Премьер-министр Японии, выступая на этой же церемонии, напротив, не выразила раскаяния. Она лишь подчеркнула необходимость не допустить повторения военной трагедии.

Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но, оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны сказал Нарухито

Император добавил, что молится за мир во всем мире и развитие Японии.

Япония подписала капитуляцию 2 сентября 1945 года. 15 августа того же года император Хирохито объявил об окончании войны, признав поражение Японии.