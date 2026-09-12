В ООН ответили на протест Японии из-за новой карты с изображением Курил

Японии предложили обратиться к соавторам резолюции ООН из-за изображения Курил В ООН ответили на протест Японии из-за новой карты с изображением Курил

Москва12 сен Вести.В ООН предложили Японии обратиться к соавторам резолюции Генассамблеи после протеста Токио из-за изображения Курильских островов на новой карте мира. Об этом заявил официальный представитель организации Фархан Хак.

В организации отметили в беседе с РИА Новости, что в курсе ситуации.

Что касается этого вопроса, резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей, и мы предлагаем обратиться к соавторам резолюции сказал Хак

Ранее Генассамблея ООН одобрила предложенную африканскими странами резолюцию об изменении подхода к изображению мира на картах. Документ поддержали 164 государства, против выступили США. Япония также проголосовала за резолюцию.

Позднее Токио выразил протест из-за новой карты, на которой Курильские острова обозначены тем же цветом, что и территория РФ.

В России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Курильских островов давно закрыт. Позиция Москвы остается неизменной: российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, никакие переговоры о передаче территорий не ведутся и не будут вестись.