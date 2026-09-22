Москва22 сен Вести.Решения о санкциях против государств должны приниматься исключительно в рамках полномочий ООН. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Жапарова, санкции должны вводиться в соответствии с уставом организации и решениями Совета Безопасности. Он отметил, что односторонние ограничения иногда используются отдельными странами для вмешательства во внутренние дела других государств, а их последствия могут затрагивать небольшие страны, находящиеся на этапе развития.

Считаем, что мандат по введению санкций против государства должен оставаться исключительно за организацией. Это единственный возможный способ совершенствовать международную санкционную систему заявил президент

Жапаров также выступил за создание обязательного механизма предварительной оценки санкций в ООН. По его мнению, это позволит заранее учитывать их гуманитарные, экономические и социальные последствия, а также повысить прозрачность и ответственность при принятии таких решений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отменить право вето в Совете Безопасности и ввести ротацию его членов.