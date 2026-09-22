Речь и настрой Трампа в ООН назвали совсем блеклыми Журналист Богданов назвал блеклыми настрой и речь Трампа в ООН

Москва22 сен Вести.Речь и настрой президента США Дональда Трампа на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке были "какими-то совсем блеклыми". Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Он также предположил, что от последующих выступлений в рамках сессии американский лидер откажется.

Речь и настрой Трампа в ООН сегодня были какими-то совсем блеклыми. Наверное, в оставшиеся два раза (вице-президента США Джей Ди. – Прим. ред.) Вэнса отправит. Упражняться заметил Богданов

Выступление Трампа в ООН 22 сентября втрое превысило лимит. С трибуны президент заявил, что при необходимости может задействовать новый закон об антироссийских санкциях для достижения мира на Украине. Также он сообщил, что решает, стоит ли ему заключать сделку с Ираном или следует уничтожить Исламскую Республику.