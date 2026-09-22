Трамп: закон об антироссийских санкциях послужит для достижения мира на Украине

Трамп допустил, что может задействовать масштабные санкции против РФ Трамп: закон об антироссийских санкциях послужит для достижения мира на Украине

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости может задействовать новый закон об антироссийских санкциях для достижения мира на Украине, сообщает РИА Новости. Об этом он сказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма (Внесен в список террористов и экстремистов России – прим. ред.) я подписал принятый Конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта. — прим. ред.) сказал Трамп

Новый документ предусматривает тариф до 500% на прямой импорт и до 100% на товары из пяти крупнейших стран - покупателей энергоносителей у Москвы.