Москва22 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости может задействовать новый закон об антироссийских санкциях для достижения мира на Украине, сообщает РИА Новости. Об этом он сказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма (Внесен в список террористов и экстремистов России – прим. ред.) я подписал принятый Конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться (для прекращения конфликта. — прим. ред.)сказал Трамп
Новый документ предусматривает тариф до 500% на прямой импорт и до 100% на товары из пяти крупнейших стран - покупателей энергоносителей у Москвы.