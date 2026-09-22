Жапаров опроверг информацию о том, что Киргизия якобы помогает РФ обойти санкции Жапаров опроверг сообщения о якобы помощи Киргизии в обходе Россией санкций

Москва22 сен Вести.Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в США опроверг утверждения о том, что республика якобы помогает России с обходом введенных против нее западных санкций.

Как отметил Жапаров в ходе получения награды Американо-киргизского делового совета, он прочитал в The New York Times материал, где речь шла о подъеме киргизской экономики за счет поставок товаров из КНР и Европы в РФ, передает издание 24.kg.

Это неверно. Кыргызстан и раньше поставлял товары в Россию. Но не военную продукцию. Ни один товар, подпадающий под санкции, не был отправлен ни документально, ни фактически в Россию с нашей стороны сказал президент Киргизии

Ранее The New York Times писала, что в Киргизии начался экономический бум из-за введенных Западом санкций против РФ и в прошлом году ВВП республики вырос на 11%. Как отмечалось в материале газеты, с 2022 г. Киргизия стала ключевым каналом транзита китайских и западных товаров в Россию, включая автомобили, электронику и чувствительное оборудование.