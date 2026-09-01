Москва1 сенВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг миф о "присяге" Киргизии Москве, указав, что Бишкек действует в соответствии с национальными интересами.
Песков в интервью "Номад ТВ" прокомментировал расхожий миф, что Бишкек "присягнул" Москве.
На самом деле это не так… Могла ли Киргизия кому-то присягнуть? Нет. Киргизия руководствуется исключительно своими национальными интересамисказал пресс-секретарь президента
В Киргизии проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при участии российского лидера Владимира Путина.
Путин ранее вручил букет цветов первой леди Киргизии Айгуль Жапаровой.