Песков: Киргизия никому не присягала и действует согласно своим интересам

Песков: Киргизия не присягала России и руководствуется национальными интересами Песков: Киргизия никому не присягала и действует согласно своим интересам

Москва1 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг миф о "присяге" Киргизии Москве, указав, что Бишкек действует в соответствии с национальными интересами.

Песков в интервью "Номад ТВ" прокомментировал расхожий миф, что Бишкек "присягнул" Москве.

На самом деле это не так… Могла ли Киргизия кому-то присягнуть? Нет. Киргизия руководствуется исключительно своими национальными интересами сказал пресс-секретарь президента

В Киргизии проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при участии российского лидера Владимира Путина.

Путин ранее вручил букет цветов первой леди Киргизии Айгуль Жапаровой.