Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин по приезде на стадион "Бишкек-арена" вручил букет цветов первой леди Киргизии Айгуль Жапаровой.

На стадионе, который готовится принять церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников, российского президента встретили киргизский коллега Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова.

Владимир Путин подарил первой леди Киргизии букет в пастельных розовых тонах и поприветствовал ее рукопожатием. Затем президент России поздоровался с главой Киргизии. После приветствий лидеры двух стран и первая леди Киргизии сфотографировались вместе.

Путин прибыл в Киргизию на юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер уже провел двухсторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.