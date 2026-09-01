Путин провел встречу с Жапаровым в Бишкеке Путин и Жапаров провели переговоры в Бишкеке

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Переговоры прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин прибыл в Киргизию в понедельник для участия в мероприятиях саммита. В ходе визита российский лидер провел серию двусторонних встреч. Переговоры с Жапаровым стали одним из завершающих контактов президента РФ в рамках двухдневной программы.

Жапаров поблагодарил российского лидера за участие в саммите ШОС в Бишкеке и поддержку Киргизии в период ее председательства в организации. По словам президента Киргизии, отношения двух стран имеют прочную основу и носят стратегический характер.

Предыдущая встреча Путина и Жапарова состоялась 23 апреля в Москве.

Ранее глава российского государства провел встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.