Путин объяснил, почему Россия придает большое значение укреплению роли ООН Путин: Россия придает большое значение сохранению и укреплению роли ООН

Москва12 сен Вести.Система международных отношений дает сбой, поэтому Россия придает особое значение сохранению и укреплению роли ООН в мировых делах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе саммита БРИКС в Нью-Дели российский лидер отметил, что наблюдается снижение эффективности некоторых многосторонних структур и институтов.

С учетом этого Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах сказал он

Путин добавил, что устав ООН является важнейшим источником мирового права.

Ранее президент РФ указал на то, что эпоха однополярного мира, обслуживавшая небольшую группу стран, подходит к концу.