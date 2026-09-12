Москва12 сенВести.Однополярная система миропорядка, обслуживавшая небольшую группу стран, уходит в прошлое, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании саммита БРИКС российский лидер также указал на перераспределение баланса сил в сторону Глобального Юга и Востока.

Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран

сказал он

В ходе саммита Путин отметил, что сторонники колониального мышления продолжают препятствовать формированию многополярного мира.