Путин указал на завершение эпохи однополярного мира Путин: эпоха однополярной системы международных отношений подходит к концу

Москва12 сен Вести.Однополярная система миропорядка, обслуживавшая небольшую группу стран, уходит в прошлое, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании саммита БРИКС российский лидер также указал на перераспределение баланса сил в сторону Глобального Юга и Востока.

Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран сказал он

В ходе саммита Путин отметил, что сторонники колониального мышления продолжают препятствовать формированию многополярного мира.