Москва12 сенВести.Однополярная система миропорядка, обслуживавшая небольшую группу стран, уходит в прошлое, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании саммита БРИКС российский лидер также указал на перераспределение баланса сил в сторону Глобального Юга и Востока.
Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу странсказал он
В ходе саммита Путин отметил, что сторонники колониального мышления продолжают препятствовать формированию многополярного мира.