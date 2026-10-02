Москва2 окт Вести.Мировая система рушится под давлением западного кризиса и борьбы за лидерство. В условиях нарастающего хаоса Россия должна перестроиться, чтобы эффективно отстаивать свои интересы в новой реальности. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор дипломатической академии МГИМО МИД России Владимир Аватков.

Он считает, что России необходимо адаптироваться к текущему периоду глобальной перестройки международных отношений и при этом решительно отстаивать свои интересы.

Нужно научиться жить в эпоху трансформации системы международных отношений. Когда меняется система международных отношений, меняются элементы, государства, то есть связи между ними и среда. Это то, что мы сейчас наблюдаем воочию. Это процесс, он идет, и до создания новой модели будущего еще пока далеко. И вот, по мере того, как будет создаваться это будущее, конечно, будет развиваться конфликтная среда. Не мы это запустили. Проблема стран именно в ощущении своей исключительности. С этого начинались очень многие конфликты. Вспомним Вторую мировую, Великую Отечественную войну... И вот сейчас есть те, кто думают о своей исключительности на Западе, что они неуязвимы, что они исключительны. Это их глубочайшая ошибка. В этой связи нарушаются все мыслимые и немыслимые табу. Все нормы и правила, созданные в XX веке: организационные структуры, механизмы, институты — все находится в кризисе. В кризисе находятся и сами государства, которые зачастую, особенно на Западе, действуют как слон в посудной лавке заявил Аватков

Говоря о текущей геополитической реальности, он задался вопросами: могли ли в прошлом веке вообразить, что похищение главы суверенного государства или прямые военные удары по независимым странам станут обыденностью? То, что раньше казалось немыслимым нарушением всех основ миропорядка, сегодня превратилось в пугающую норму, отметил эксперт.

Захотели — нанесли удар по Ирану, захотели — по Ираку, сказав, что там есть оружие массового поражения. Это результат, к которому приводит любое ощущение исключительности в системе международных отношений заявил профессор

Ранее он заявил, что Североатлантический альянс продолжает прилагать все усилия для того, чтобы уничтожить Россию, Политолог подвел главный итог саммита НАТО, который проходил в Анкаре.