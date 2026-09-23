Москва23 сен Вести.Своей жизнью и работой Россия разбивает все нарративы Запада и показывает, что он ошибается во всех своих прогнозах. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Запад сошел с ума и не заметил, как РФ удалось выстроить совсем другую экономику и другую систему связей.

"[Запад не обратил внимания], как нам удалось полностью убрать все разговоры о международной изоляции, избавиться от желания доверять Западу. И как небольшие меры, которые мы принимаем, оказывают колоссальное влияние на психологическое состояние наших врагов заявил Соловьёв

Он также сравнил политическую стабильность в РФ с тем, что происходит в Европе.

Они обвиняют в этом (своей нестабильности. – Прим. ред.) нас, и они правы. В этом виноваты мы. Но не потому, что работаем на территории этих стран. К сожалению, мы не работаем там так, как должны были бы, недорабатываем. А потому, что показываем совсем другой пример, своей жизнью, своей работой разбиваем все их нарративы. Мы показываем, что они ошибаются во всех своих прогнозах. Все принятые ими санкционные пакеты привели в первую очередь к ухудшению их собственного положения добавил Соловьёв

Журналист подчеркнул, что политика европейских лидеров привела к падению их авторитета и рейтингов, а также созданию экономического коллапса в ряде стран.

Ранее источник в МИД заявил, что контакты России со странами Евросоюза обычно бесполезны, поскольку внешнеполитическая линия европейцев ведет лишь к разжиганию конфликтов и обострению кризисов.