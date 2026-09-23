МИД объяснил, почему диалог с Европой обычно бесполезен МИД: внешняя политика ЕС ведет лишь к разжиганию конфликтов

Москва23 сен Вести.Контакты России со странами Евросоюза (ЕС) обычно бесполезны, поскольку внешнеполитическая линия европейцев ведет лишь к разжиганию конфликтов и обострению кризисов, заявил газете "Известия" источник в МИД.

Если представители России и стран ЕС проведут консультации на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, то Москва не ждет от них существенной пользы, отметил представитель МИД.

Исходим из того, что контакты с представителями стран ЕС, как правило, не несут "добавленной" стоимости, поскольку их близорукая внешнеполитическая линия ведет лишь к углублению разделительных линий, разжиганию конфликтов и обострению кризисных явлений приводят "Известия" слова источника в МИД

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что договариваться Москве в нынешней Европе просто "не с кем".

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не отгораживается от западных стран в рамках работы над евразийской архитектурой безопасности.

Если Европа изменит подход, а народы европейских стран сделают выбор в пользу политиков, ориентированных на национальные интересы, а не на интересы брюссельской бюрократии, то Москва будет рада их присоединению к этому процессу, заявил Лавров.