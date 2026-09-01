В МИД усомнились в необходимости переговорщика от ЕС для контактов с Россией

В МИД усомнились в необходимости переговорщика от Европы для контактов с РФ В МИД усомнились в необходимости переговорщика от ЕС для контактов с Россией

Москва1 сен Вести.Необходимость переговорщика от Европы для контактов с Россией не совсем понятна, как и его предполагаемые полномочия. На это указал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пока что мне не совсем понятно, зачем этот переговорщик и что ему будет поручено привело РИА Новости слова Масленникова

Как заявлял дипломат, Россия не считает серьезными обсуждения внутри Евросоюза возможности возобновления прямого диалога с Москвой. Он пояснил, что, судя по заявлениям официальных лиц ЕС, стартовая позиция европейцев не изменилась, полностью игнорирует интересы РФ и "сводится к оторванным от реальности требованиям в адрес России".