Москва1 сенВести.Необходимость переговорщика от Европы для контактов с Россией не совсем понятна, как и его предполагаемые полномочия. На это указал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Пока что мне не совсем понятно, зачем этот переговорщик и что ему будет порученопривело РИА Новости слова Масленникова
Как заявлял дипломат, Россия не считает серьезными обсуждения внутри Евросоюза возможности возобновления прямого диалога с Москвой. Он пояснил, что, судя по заявлениям официальных лиц ЕС, стартовая позиция европейцев не изменилась, полностью игнорирует интересы РФ и "сводится к оторванным от реальности требованиям в адрес России".