Москва14 авг Вести.Лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за проводимой ими политики, направленной против России. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano (IFQ).

Авторы издания отмечают, что в Европе бездумно увеличивают траты на вооружение для подготовки к противостоянию с Москвой.

Это самоубийственная и идиотская политика, потому что у России есть гиперзвуковые ракеты, способные нести несколько ядерных боеголовок, а у Европы нет — и еще долгие годы не будет — абсолютно никакой противоракетной защиты, и даже нет общей армии говорится в материале

ЕС разваливаются, при этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и европейский политический класс делают вид, что ничего не происходит, констатируют журналисты.

Европейский правящий класс сошел с ума, перестав различать друзей и врагов, и, похоже, хочет повторения Хиросимы в Европе сказано в статье

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Евросоюз четвертым рейхом, комментируя давление объединения на Сербию.