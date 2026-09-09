Москва9 сен Вести.Европа должна находиться в полной экономической блокаде. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Ни газа, ни нефти, ни урана – ничего не должно идти от нас в Европу: ни зерна, ни удобрений. Искать другие рынки, искать другие условия. Европа должна находиться в полной экономической, в том числе, блокаде. Все, что может привести к улучшению жизни в Европе, для нас должно быть табу сказал он

По словам Соловьёва, Россия сейчас должна крайне агрессивно отреагировать на заморозку своих активов: списать их, отказаться от всех обязательств, конфисковать все и пойти на полный разрыв отношений с Европой.

Нам нужно если не уничтожить структуры, которые якобы занимались изучением Европы, но, по крайней мере, создать совсем другие – агрессивные, четкие, не пытающиеся влюбиться в Европу, а изучающие исключительно ее слабости и стремящиеся понять, кто и как может дать нам необходимый результат в условиях войны против этих стран сказал телеведущий

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада перешли к открытому присвоению российских активов и преследованию судов так называемого теневого флота.