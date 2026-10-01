Путин: мир не может быть биполярным, а только многополярным Путин: мир должен быть разнообразным, многополярным

Москва1 окт Вести.Современный мир не может быть биполярным; он должен быть именно многополярным, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Современный мир, по словам российского президента, не может быть биполярным, трехполярным, четырехполярным.

Он должен быть разнообразным, именно многополярным. Этот мир гораздо более сложный, чем мир, состоящий из двух блоков или даже из трех заявил Владимир Путин

В нем должны учитываться интересы всех участников международного общения, добавил президент РФ.

По его словам, в основу будущего миропорядка должен лечь основополагающий принцип: безопасность одних не может быть достигнута за счет безопасности других.