Путин объяснил, кто на самом деле опускает новый железный занавес Путин: новый железный занавес пытается повесить не Россия, а Запад

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о возможном появлении нового железного занавеса и начале новой холодной войны, заявил, что инициатором разделения выступает не Россия, а Запад.

Что касается нового железного занавеса, ну так это не мы. Это западное сообщество сейчас пытается повесить этот занавес. Они же это делают. Все эти многочисленные там тысячи санкций уже, тысячи. Сколько там санкций? Несколько тысяч против России. Запрет на встречи с российскими представителями, так. Изоляция, попытка изоляции в международных организациях. Ну, это все и есть попытка повесить железный занавес сказал глава государства

Президент подчеркнул принципиальное отличие нынешней ситуации от времен холодной войны: теперь барьеры возводит не Москва, а Запад. При этом он напомнил, что попытка Советского Союза создать подобный занавес закончилась провалом.

И любая попытка повесить где-то такой занавес, особенно в современных условиях, закончится неизбежно провалом уверен Путин

Говоря о будущем мироустройстве, президент отверг идею возвращения к биполярной или трехполярной модели. По его словам, многополярный мир должен быть по-настоящему разнообразным и учитывать интересы всех участников международного общения.

Этот мир, конечно, гораздо более сложный, чем мир, состоящий из двух блоков или даже трех блоков. В нем должны быть, в нем должны учитываться интересы всех участников международного общения отметил он

Путин назвал краеугольным камнем будущего миропорядка принцип неделимой безопасности. При этом он признал, что в деталях описать грядущее устройство мира пока невозможно.