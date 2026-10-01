Путин: Россия не стремится к развалу Евросоюза Путин: Россия не стремится к развалу Европейского союза

Москва1 окт Вести.Россия не стремится к развалу Европейского союза, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет - это не наше дело​​​. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать сказал Путин

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - это экспертно-аналитический центр, созданный в 2004 году для содействия диалогу между российскими и зарубежными учеными, политиками, общественными деятелями и журналистами по актуальным вопросам глобальной и региональной политики, экономики и безопасности.

Ранее научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что европейские страны, которые готовятся к войне с Россией, можно остановить только жестким предупреждением.