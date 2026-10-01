Путин заявил, что не жалеет о попытке пойти навстречу Европе Путин высказался о попытке сближения с Европой в 2000-е годы

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста на полях международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что не жалеет о попытке сближения с Европой в двухтысячные годы.

Главе государства был задан вопрос о том, не жалеет ли он о потраченных на это времени и силах.

Нет, не жалею, потому что иначе все бы мы - не только я, и мы все бы, вся страна - думали, что мы что-то не доработали, что-то не доделали, надо было еще больше что-то сделать, пойти навстречу, предложить еще что-то. Но мы все сделали, все предложили. Поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали: нет. Вот и все. Параллельно продолжали долбить все наше пространство достаточно жестко, довольно нагло и постоянно агрессивно отгрызать. Все в конце концов и пришло к такому состоянию, как сейчас сказал президент

Путин также предостерег от безусловного доверия странам Запада. По его словам, это сыграло с Советским Союзом "злую шутку".

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, клуб "Валдай" - авторитетная площадка, где собираются ведущие аналитики, ученые, политологи. В работе клуба в этом году принимают участие порядка 120 человек из 40 стран.