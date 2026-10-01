Путин назвал ограничения на отношения стран Европы с Россией диктатом

Путин: запрет Европе самостоятельно выстраивать отношения с РФ - диктат Путин назвал ограничения на отношения стран Европы с Россией диктатом

Москва1 окт Вести.Ограничения, не позволяющие европейским странам самостоятельно выстраивать отношения с Россией, являются диктатом, который превосходит ограничения времен Советского Союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, некоторые европейские политики выступают против самостоятельного развития диалога отдельных стран с Россией.

Это диктат больше, чем во времена Советского Союза сказал Путин

На заседании "Валдая" президент неоднократно высказывался о состоянии отношений России с европейскими странами. В частности, Владимир Путин отметил, что не жалеет о попытке сближения с Европой в двухтысячные годы.