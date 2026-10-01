Москва1 октВести.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Москва не выдвигает никаких предварительных условий для восстановления отношений с Евросоюзом.
По поводу условий для выстраивания диалога [с ЕС] - у нас нет никаких предварительных условий для возобновления, восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами. Некоторые политики говорят, что нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала отношения с Россией - диктат больше, чем в Советском Союзесказал президент
Глава государства также обратил внимание, что сегодня отдельным странам кто-то запрещает выстраивать отношения с Россией, тогда как у РФ подобных запретов нет. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, но и со стороны Брюсселя не должно быть предварительных условий.
Ранее президент отметил, что Запад нагнетает мировую обстановку из-за собственного кризиса.