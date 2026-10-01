Путин: для диалога РФ и ЕС со стороны Брюсселя не должно быть предварительных ус

Путин обозначил условия диалога России и ЕС Путин: для диалога РФ и ЕС со стороны Брюсселя не должно быть предварительных ус

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Москва не выдвигает никаких предварительных условий для восстановления отношений с Евросоюзом.

По поводу условий для выстраивания диалога [с ЕС] - у нас нет никаких предварительных условий для возобновления, восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами. Некоторые политики говорят, что нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала отношения с Россией - диктат больше, чем в Советском Союзе сказал президент

Глава государства также обратил внимание, что сегодня отдельным странам кто-то запрещает выстраивать отношения с Россией, тогда как у РФ подобных запретов нет. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, но и со стороны Брюсселя не должно быть предварительных условий.

Ранее президент отметил, что Запад нагнетает мировую обстановку из-за собственного кризиса.