Путин заявил о готовности РФ восстановить отношения с Европой

Владимир Путин: Россия готова к сотрудничеству с европейскими соседями Путин заявил о готовности РФ восстановить отношения с Европой

Москва19 сен Вести.Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы восстановить отношения с Европой.

Об этом он заявил на заседании военно-промышленной комиссии.

Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями подчеркнул глава государства

Кроме того, Путин в ходе заседания призвал европейских соседей "жить дружно", иначе России придется ответить.

Владимир Путин также сообщил, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Глава государства отметил, что уже не в первых раз говорит об отсутствии у России каких-либо агрессивных намерений в отношении европейских стран.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области, которые заставили бы Москву перебросить туда часть сил с Украины.