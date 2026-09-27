Планы Путина на неделю: участие в заседании "Валдая" и встреча с главами партий

Путин на неделе поучаствует в заседании "Валдая" и встретится с главами партий Планы Путина на неделю: участие в заседании "Валдая" и встреча с главами партий

Москва27 сен Вести.На этой неделе у президента РФ Владимира Путина запланированы встреча с главами партий и участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что ожидается также региональная поездка президента и международные контакты.

На ярких заседаниях клуба "Валдай" [Путин] встретится с главой Центризбиркома, лидерами политических партий. При старте работы новых составов парламента в прошлые годы Путин приезжал в Госдуму. Логично предположить, что так же может быть и на этот раз. Еще будут международные контакты, ожидается и региональная поездка заявил Зарубин

Ранее Путин прокомментировал голосование россиян на выборах в Госдуму. Он заявил, что избиратели верят в победу участников СВО.