"Это голосование за вас": после выборов Путин обратился к участникам СВО Путин: граждане России верят в бойцов СВО и победу

Москва23 сен Вести.Голосование россиян на выборах в Госдуму связано с надеждами на исполнение всех целей, и российские избиратели верят в победу участников специальной военной операции. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с кабинетом министров 23 сентября, обратившись к бойцам и командирам на передовой.

Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине подчеркнул Путин

Также президент выразил уверенность в том, что все цели, поставленные Россией в рамках СВО будут достигнуты.

Ранее в этот день президент поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму.