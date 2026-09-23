Путин: все цели СВО будут достигнуты Путин: все цели спецоперации будут достигнуты

Москва23 сен Вести.Все цели, поставленные в рамках специальной военной операции, будут достигнуты, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

В ходе совещания глава государства прокомментировал прошедшие выборы в Государственную думу, отметив, что противник всячески пытался сорвать голосование. Однако очереди на избирательных участках показали, что Россию невозможно запугать, добавил Путин.

Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем, и сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты сказал президент

Путин также поблагодарил российских граждан за активное участие в избирательной кампании.