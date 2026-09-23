Путин: выборы свидетельствуют о поддержке усилий властей по укреплению России

Путин: выборы показали — народ поддерживает направленные на укрепление РФ усилия Путин: выборы свидетельствуют о поддержке усилий властей по укреплению России

Москва23 сен Вести.Прошедшие в России выборы показали, что народ поддерживает направленные на укрепление страны усилия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составила 59,68% по результатам обработки 99,89% протоколов. Всего участие в голосовании приняли 67 279 994 избирателя.

Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны сказал глава государства

Путин также поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.