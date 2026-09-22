Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 60% ЦИК: явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

Москва22 сен Вести.Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составила 59,68% по результатам обработки 99,89% протоколов. Такие данные предоставил член ЦИК РФ Павел Андреев.

По его словам, всего участие в голосовании приняли 67 279 994 избирателя.

Вы видите явку по данным 99,89% протоколов. Еще не все [протоколы] дошли. Но результат очевиден сказал Андреев, выступая на международном форуме "Диалог о фейках 4.0"

Он добавил, что высокая явка свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе, способной обеспечить необходимый уровень открытости и прозрачности, в том числе при дистанционном электронном голосовании.

Окончательные итоги ЦИК подведет не ранее пятницы, 25 сентября, сообщила ранее председатель комиссии Элла Памфилова.