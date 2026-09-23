Москва23 сенВести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании на прошедших выборах в Госдуму.
Он отметил высокую вовлеченность россиян в выборы, несмотря на попытки сорвать голосование, в том числе атаками беспилотников.
Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампаниисказал Путин
В ходе совещания Путин также заявил, что прошедшие выборы показали невозможность запугивания россиян. Результаты голосования демонстрируют, что население страны поддерживает усилия по укреплению России, отметил президент.