Владимир Путин поблагодарил сограждан за участие в избирательной кампании

Путин поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании Владимир Путин поблагодарил сограждан за участие в избирательной кампании

Москва23 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании на прошедших выборах в Госдуму.

Он отметил высокую вовлеченность россиян в выборы, несмотря на попытки сорвать голосование, в том числе атаками беспилотников.

Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании сказал Путин

В ходе совещания Путин также заявил, что прошедшие выборы показали невозможность запугивания россиян. Результаты голосования демонстрируют, что население страны поддерживает усилия по укреплению России, отметил президент.