Москва23 сенВести.Очереди на избирательных участках во время выборов говорят, что запугать Россию невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер поблагодарил сограждан за активное участие в прошедшей избирательной компании и отметил, что предпринимались попытки сорвать выборы в Госдуму.
Очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно. А такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление странысказал Путин
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал результаты выборов в Госдуму подтверждением приверженности избирателей курсу Владимира Путина как во внешней, так и во внутренней политике.