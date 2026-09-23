Путин: народ России поддерживает наши усилия Путин: очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно

Москва23 сен Вести.Очереди на избирательных участках во время выборов говорят, что запугать Россию невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер поблагодарил сограждан за активное участие в прошедшей избирательной компании и отметил, что предпринимались попытки сорвать выборы в Госдуму.

Очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно. А такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны сказал Путин

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал результаты выборов в Госдуму подтверждением приверженности избирателей курсу Владимира Путина как во внешней, так и во внутренней политике.