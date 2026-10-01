Москва1 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин пошутил о продолжительности пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что пора домой.

В ходе сессии модератор Федор Лукьянов обратился к президенту и сказал, что мероприятие уже длится больше трех часов​​​.

Как вы? спросил Лукьянов

Пора домой ответил президент

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".

По мнению председателя Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, клуб "Валдай" - это уникальный формат, такого в мире больше нигде нет. Он интересен для президента тем, потому что это не такая уж частая возможность для руководителя такого уровня получить непосредственную реакцию от разнообразной международной аудитории.

Владимир Путин поблагодарил международных экспертов, которые приехали на заседание.