Путин приехал на пленарную сессию "Валдая" в Москве Путин прибыл на пленарную сессию заседания клуба "Валдай"

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин прибыл на пленарную сессию XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Заседание клуба в этом году проходит с 28 сентября по 1 октября. Тема мероприятия - "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?". Пленарная сессия проходит в четверг в Национальном центре "Россия" в Москве.

Путин традиционно выступает на пленарной сессии клуба. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что выступление российского лидера на "Валдае" ждут во всем мире.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" объединяет российских и зарубежных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times и журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.