Москва30 сенВести.Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно сообщению, тема заседания - "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — это экспертно-аналитическая площадка, которая объединяет российских и зарубежных ученых, политиков, общественных деятелей и журналистов для обсуждения ключевых вопросов глобальной и региональной политики, экономики и безопасности.