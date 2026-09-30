Путин 1 октября примет участие в пленарной сессии заседания клуба "Валдай" Путин примет участие в пленарной сессии международного клуба "Валдай"

Москва30 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно сообщению, тема заседания - "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — это экспертно-аналитическая площадка, которая объединяет российских и зарубежных ученых, политиков, общественных деятелей и журналистов для обсуждения ключевых вопросов глобальной и региональной политики, экономики и безопасности.