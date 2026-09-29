Москва29 сен Вести.Президент России Владимир Путин планирует принять участие в первом пленарном заседании Государственной думы нового созыва, сообщили РБК источники в нижней палате парламента. Оно назначено на 10:00 30 сентября.

По словам одного из собеседников, главу государства ждут не к началу заседания, а после избрания президиума палаты, в который входят председатель, первые вице-спикеры и вице-спикеры.

В этот день вход в Госдуму по разовым пропускам, а также по пропускам помощников, работающих на общественных началах, будет недоступен.

Приглашения президенту, а также премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направила временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания. Об этом 26 сентября сообщил ее председатель Виктор Пинский.

В ходе первого заседания будут утверждены кандидатуры председателя нижней палаты, двух его первых заместителей, девяти заместителей, а также глав комитетов и их структура.

В последний раз на первое заседание Госдумы Путин приезжал 5 октября 2016 года, когда была избрана Дума VII созыва. Тогда он выступил с напутствием к депутатам, процитировав Петра Столыпина.

Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России — быть сильной сказал президент

В саму Госдуму Путин последний раз приезжал 10 марта 2020 года — в тот день депутаты рассматривали поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

Состав новой Госдумы был определен по итогам выборов 18–20 сентября. Конституционное большинство получила "Единая Россия" — 349 мандатов. КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, "Справедливая Россия" — 17, партия "Родина" — один мандат, и еще четыре мандата достались самовыдвиженцам.