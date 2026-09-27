Москва27 сенВести.Начальное заседание Думы нового созыва готовит временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы IX созыва. Об этом ИС "Вести" рассказал ее руководитель Виктор Пинский.
По его словам, в этом созыве ГД будет работать четыре постоянные комиссии и 34 комитета.
Задача временной депутатской группы - организовать первое заседание. В этом созыве в Государственной думе будет работать четыре постоянные комиссии, 34 комитета. Также мы запросили информацию у политических партий по регистрации фракций в Государственной думе, их будет пять. Также сегодня было принято решение о приглашении на первое заседание Государственной думы президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, соответственно, Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенкозаявил Пинский
Ранее депутат VIX созыва Госдумы Татьяна Москалькова рассказала, как у нее проходили встречи с избирателями. Она заявила, что они помогли ей создать "досье наказов", которое отражало реальные пожелания населения.