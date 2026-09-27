Москва27 сен Вести.Начальное заседание Думы нового созыва готовит временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы IX созыва. Об этом ИС "Вести" рассказал ее руководитель Виктор Пинский.

По его словам, в этом созыве ГД будет работать четыре постоянные комиссии и 34 комитета.

Задача временной депутатской группы - организовать первое заседание. В этом созыве в Государственной думе будет работать четыре постоянные комиссии, 34 комитета. Также мы запросили информацию у политических партий по регистрации фракций в Государственной думе, их будет пять. Также сегодня было принято решение о приглашении на первое заседание Государственной думы президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, соответственно, Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко заявил Пинский

Ранее депутат VIX созыва Госдумы Татьяна Москалькова рассказала, как у нее проходили встречи с избирателями. Она заявила, что они помогли ей создать "досье наказов", которое отражало реальные пожелания населения.