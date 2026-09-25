Москва25 сен Вести.Первое заседание Государственной Думы РФ девятого созыва состоится 30 сентября, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на его сайте.

Заседание начнется в 10 часов, уточняется в документе.

В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции Российской Федерации постановляю созвать первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 30 сентября 2026 г. говорится в указе

Ранее Центризбирком России утвердил результаты выборов в Госдуму девятого созыва.

Парламентские выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы также проходили более 2 200 избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В 39 российских регионах избиратели голосовали за депутатов законодательных органов.

По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17. Еще один мандат получила партия "Родина", ее представитель был избран по одномандатному округу. 4 депутатских кресла в новом составе Думы займут самовыдвиженцы.