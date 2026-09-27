Москалькова рассказала, как проходили ее встречи с избирателями

Москалькова рассказала, как проводила приемы граждан Москалькова рассказала, как проходили ее встречи с избирателями

Москва27 сен Вести.На приемах граждан было собрано "досье наказов", которое позволило понять, что сейчас является наиболее важной темой для населения. Об этом ИС "Вести" рассказала экс-уполномоченный по правам человека в РФ, депутат Госдумы IX созыва Татьяна Москалькова.

Она добавила, что выборы "сами подсказывали", чем придется заниматься в ГД.

Проводя приемы граждан, я собирала досье наказов избирателей, с тем чтобы понимать, что для них сегодня наиболее важно рассказала Москалькова

Ранее ветеран СВО Олег Чернышев рассказал, почему решил баллотироваться в Госдуму. По его словам, накопилось большое количество вопросов, требующих неотложного вмешательства.