Герой России Болилая: на участников СВО, идущих в политику, можно положиться

Герой России Болилая: на идущих в политику участников СВО можно положиться Герой России Болилая: на участников СВО, идущих в политику, можно положиться

Москва20 сен Вести.На участников спецоперации, которые сегодня идут в политику, можно положиться. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила член экспертного совета партии "Единая Россия" по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.

По ее словам, у таких людей обостренно чувство ответственности.

Бойцы СВО, которые сегодня идут ради служения людям в политику — это люди, на которых можно положиться, опереться, люди, за которыми мы пойдем. И я считаю, что они, у них обострено чувство ответственности. И поэтому я верю в них отметила Болилая

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что приток ветеранов спецоперации, баллотирующихся в Госдуму, должен гарантировать оперативную работу в вопросах, связанных с обороноспособностью страны.