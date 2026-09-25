Депутат Москалькова рассказала, как изменилась Госдума за три созыва Москалькова: за три созыва в ГД поменялась интенсивность принятия решений

Москва25 сен Вести.За три созыва в Государственной думе поменялись атмосфера и интенсивность принятия решений. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила избранный депутат ГД РФ Татьяна Москалькова.

Все поменялось. Поменялась атмосфера, поменялась интенсивность принятия решений, я не помню, чтобы так быстро после решения Центральной избирательной комиссии было объявлено первое заседание. Обычно давался где-то месяц для того, чтобы люди могли завершить свои дела и перейти к новому этапу своей жизни. Сейчас времени на раскачку нет. Поэтому очень важно, что все проходит очень энергично, интенсивно сказала она

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