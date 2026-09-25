В "Единой России" назвали главный результат прошедших выборов Якушев отметил, что на выборах "Единая Россия" не проиграла ни в одном регионе

Москва25 сен Вести.По итогам прошедших выборов для "Единой России" главным результатом стало то, что партия не проиграла ни в одном регионе. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.

Самое главное для "Единой России" конечно, то, что мы не проиграли ни одного региона. И в тех регионах, которые были проиграны в 2021 году, мы одержали победу. Мы не проиграли ни одного одномандатного округа, где рассчитывали на победу. А самое главное, наверное, и результат "Единой России", и высокая явка в целом на выборах [говорят о том, что] наше общество, наши люди просто подтвердили, что они сегодня сплочены вокруг главы государства. И только вот так вот мы сможем добыть нашу победу заявил Якушев

Первое заседание Государственной думы РФ девятого созыва состоится 30 сентября.

Ранее Центризбирком России утвердил результаты выборов в Госдуму девятого созыва. По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".