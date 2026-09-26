Герой России Сайбель рассказал о своих приоритетах работы в Госдуме Герой России Сайбель намерен работать в ГД над мерами поддержки участников СВО

Москва26 сен Вести.Выполнение всех наказов избирателей в рамках предвыборной кампании и продолжение работы над мерами поддержки для участников СВО и их семей – такую первостепенную задачу избранный депутат Госдумы РФ, Герой России Владимир Сайбель поставил перед собой. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

Была задача услышать мнение людей, их позиции и все те наказы, которые были включены при формировании новой народной программы. Это первостепенная задача, которую мы будем выполнять. И своей личной задачей – это вникнуть в те законодательные инициативы, проекты федеральных законов, которые были внесены Государственной думой еще в предыдущем созыве рассказал он

Также в планах проводить работу по дальнейшему расширению проектов, которые направлены на конкретную помощь участникам и ветеранам спецоперации.

[Это] кадровая переподготовка, это расширение возможностей начать свой бизнес. Это помощь ребятам в сельской местности и получение специальностей, необходимых в агропромышленном комплексе. Это расширение мер социальной поддержки для ветеранов, развитие системы реабилитации ветеранов и членов семей, развитие системы психологической поддержки для членов семей участников СВО подчеркнул Сайбель

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов в новый созыв Госдумы избраны 46 человек, участвовавших в СВО или обладающих статусом ветеранов боевых действий.