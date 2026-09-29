Депутат Чернышов рассказал о своей главной задаче в комитете ГД по обороне Депутат Чернышов о главной задаче: обеспечить все соцгарантии участников СВО

Москва29 сен Вести.Своей главной задачей в ходе работы в комитете Госдумы по обороне депутат фракции "Справедливая Россия" Борис Чернышов видит обеспечение социальных гарантий для участников специальной военной операции (СВО) и их близких. Об этом парламентарий заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

Чернышов - командир полка, воевал на СВО, а теперь будет работать в комитете по обороне. В парламент он избирался по партийным спискам и в Госдуме будет представлять партию "Справедливая Россия". Чернышов рассказал, что будет главным в его работе в ГД.

Обеспечить все социальные гарантии для участников СВО, членов их семей, волонтеров и всех причастных к решению этой серьезнейшей задачи, которую поставил перед нами президент сообщил Чернышов

По его словам, пока у него нет конкретных наказов от своих сослуживцев о решении каких-либо вопросов.

Пока все решается в онлайн-режиме, независимо от моего статуса и прочего. А остальное все - я думаю, в ходе работы разберемся сказал Чернышов

По его словам, он обязательно будет помогать своему полку.

Конечно. Я всегда со своим полком и со всеми их близкими - 24 на 7 сказал Чернышов в ответ на соответствующий вопрос

Ранее депутат, участник СВО и Герой России Владимир Сайбель назвал главной задачей в своей работе в Госдуме развитие мер поддержки для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.