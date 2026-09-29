Депутат Сайбель: главная задача в ГД – развитие мер поддержки для участников СВО

Новоизбранный депутат Сайбель назвал свою главную задачу в Госдуме Депутат Сайбель: главная задача в ГД – развитие мер поддержки для участников СВО

Москва29 сен Вести.Главная задача в Госдуме IX созыва для депутата Владимира Сайбеля – развитие мер поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом Сайбель, участник СВО и Герой России, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

В Госдуму он избрался от Новосибирской области.

Поддержать наших ребят, поддержать их семьи, родных и близких, развить систему мер поддержки, максимально привлечь все усилия для того, чтобы ребята вернулись домой и были полноценными гражданами нашей страны сообщил Сайбель в ответ на вопрос о своей главной задаче в новой должности

Ранее избрание участников спецоперации в Госдуму прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Железную волю и авторитет героев СВО он назвал залогом их успешной работы на выборных должностях.