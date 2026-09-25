Москва25 сен Вести.Герои специальной военной операции, избранные депутатами Госдумы, внесут весомый вклад в ее работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Опыт ветеранов СВО востребован, результаты прошедшего голосования это показали, подчеркнул Песков.

Они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив сказал Песков

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный назвал важным присутствие ветеранов СВО в Госдуме. Он выразил уверенность, что ветераны в качестве депутатов будут отстаивать интересы не только своих боевых товарищей, но и общества в целом.

Президент России Владимир Путин заявлял, что результаты голосования на выборах в Госдуму показывают веру россиян в победу участников СВО.