Москва29 сенВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал залогом успешной работы героев СВО на выборных должностях их железную волю и авторитет.
Песков прокомментировал журналистам избрание участников спецоперации в Госдуму.
Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленных целей. Это ли не является залогом успешной работысказал пресс-секретарь президента
По его словам, депутаты окажут героям СВО консультативную помощь, чтобы те могли активно заняться законотворчеством.
Песков добавил, что Кремль активно участвует в реализации программ поддержки героев спецоперации.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщала, что в Госдуму прошли 46 участников специальной военной операции.