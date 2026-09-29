Песков: авторитет и воля героев СОВ станут залогом их успеха на выборных постах

Песков: залогом успешной работы героев СВО является их авторитет и воля Песков: авторитет и воля героев СОВ станут залогом их успеха на выборных постах

Москва29 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал залогом успешной работы героев СВО на выборных должностях их железную волю и авторитет.

Песков прокомментировал журналистам избрание участников спецоперации в Госдуму.

Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленных целей. Это ли не является залогом успешной работы сказал пресс-секретарь президента

По его словам, депутаты окажут героям СВО консультативную помощь, чтобы те могли активно заняться законотворчеством.

Песков добавил, что Кремль активно участвует в реализации программ поддержки героев спецоперации.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщала, что в Госдуму прошли 46 участников специальной военной операции.