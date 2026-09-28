Москва28 сенВести.В Государственную думу нового созыва впервые прошли 46 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВОотметила глава ЦИК
Путин также отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне с точки зрения права. Президент поблагодарил Памфилову и сотрудников ЦИК за проведение голосования.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В результате голосования большинство завоевала партия "Единая Россия".