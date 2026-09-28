В Госдуму впервые избраны 46 участников СВО Памфилова: в Госдуму впервые избраны 46 участников специальной военной операции

Москва28 сен Вести.В Государственную думу нового созыва впервые прошли 46 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВО отметила глава ЦИК

Путин также отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне с точки зрения права. Президент поблагодарил Памфилову и сотрудников ЦИК за проведение голосования.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В результате голосования большинство завоевала партия "Единая Россия".