Путин: ветераны СВО, избранные в Госдуму, будут преданно служить Отечеству Путин уверен, что победившие на выборах бойцы СВО будут преданно служить России

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны специальной военной операции, избранные в Государственную думу, будут столь же преданно служить Отечеству на гражданском поприще. Об этом глава государства заявил в Кремле на встрече с руководством политических партий, прошедших в парламент по итогам выборов.

Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России, и не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут так же преданно служить Отечеству сказал Путин в ходе встречи

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв вошли представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.