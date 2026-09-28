Путин: выборы показали, что Россию невозможно победить Путин: выборы продемонстрировали, что Россию не победить

Москва28 сен Вести.Президент Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы показали - победить такую страну, как Россия, невозможно, поэтому победа, безусловно, будет за РФ.

Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров - очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей, такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами сказал Путин на встрече с руководителями политических партий

По словам президента, итоги выборов доказали поддержку народом "героев, сражающихся за Россию". Глава государства выразил надежду, что ветераны, одержавшие победу на выборах, не прекратят служить Родине.

В новый созыв Госдумы (девятый) прошли представители пяти партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также один представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.

Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.